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Визит шефов

У воспитанников детского дома «Ласточкино гнёздышко» в поселке Нововосточный Тяжинского района побывали шефы.
По традиции с Днём знаний ребят приехали поздравить шефы из Главного Финансового управления Кемеровской области и сотрудники отдела МВД России по Тяжинскому району. Гости пожелали ребятам хорошей учебы и крепких знаний, которые помогут им достигнуть самых высоких целей в жизни.
Шефы вручили ребятам подарки – наборы школьных принадлежностей, настольные игры, книги. Полицейские подарили воспитанникам детдома фотоаппарат. Стражи порядка порекомендовали ребятам никогда не нарушать закон и придерживаться принципов морали. Особое внимание гости уделили первоклашкам. Ребятишек персонально поздравили с важным для них событием, подарили ранцы и канцелярские товары.
В свою очередь директор детского дома Елена Александровна Жунда от имени всего коллектива поблагодарила гостей за оказанную помощь и поддержку. Подростки подарили шефам сувениры, сделанные своими руками.
Ребята подготовили для гостей праздничную программу «Утренняя почта» с участием персонажей произведения детского писателя Эдуарда Успенского – кота Матроскина и почтальона Печкина из Простоквашино. Воспитанники детдома пели, танцевали и разыгрывали юмористические сценки. Затем ребята и гости были приглашены к праздничному столу.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
06/09/2017
Общество
Тяжин
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Новости Кузбасса

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