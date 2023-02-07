Включение предприятия в Реестр экспортеров на Монголию

В Кузбассе одно из крупнейших предприятий молочной промышленности области ООО МПО «Скоморошка» после обследования предприятия по производству, хранению и реализации молока и молочной продукции (молока и сливок пастеризованных, молока и сливок ультрапастеризованных, сметаны, молочного коктейля ультрапастеризованного и масла сливочного) на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям Монголии включено в Реестр предприятий экспортеров для реализации поднадзорной продукции без ограничений.

Сотрудники предприятия прошли внутреннее обучение по системе менеджмента безопасности пищевой продукции в соответствии с ГОСТ Р ИСО 22000-2019, а также, согласно плана обучения сотрудников на предприятии, прошли обучение на тему: «Обследование предприятий на соответствие требованиям Монголии. Экспортная сертификация продукции животного происхождения».

Ежегодно предприятие участвует в программе пищевого мониторинга в рамках реализации мероприятий Россельхознадзора по государственной работе «Испытания и (или) экспертиза подконтрольных государственному ветеринарному контролю (надзору) товаров».