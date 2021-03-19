Влад Ющенко из Мариинска стал призером первенства России по пауэрлифтингу (троеборью)

Соревнования проходили среди юниоров до 23 лет в городе Екатеринбург. Владислав входит в состав сборной команды Кемеровской области – Кузбасса по пауэрлифтингу. На Первенстве России он завоевал серебряную медаль.
Влад Ющенко выступал в весовой категории 66 кг. В сумме троеборья спортсмен набрал 692 кг, перевыполнив результат мастера спорта России на 57,5 кг.
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