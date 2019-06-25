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Владельцу киоска в Новокузнецке придется заплатить 180 тысяч рублей за энерговоровство

С 9 июня этого года в России ужесточили наказание за повторное незаконное подключение к электрическим сетям, увеличив штрафы вдвое. Казалось бы, более жесткие санкции должны до минимума свести случаи рецидива. Но, к сожалению, всегда найдутся те, кто гонится за наживой, наступая на те же грабли.      

Владелец небольшого фруктового киоска на улице Новаторов в Новокузнецке, в который раз «забывает» заключить договор технологического присоединения к сетям, самовольно подключая торговый павильон к электричеству. Предприниматель из Таджикистана твердо стоит на своем: любой бизнес должен приносить прибыль, чего бы это ни стоило. По его словам, подключиться к сети самостоятельно куда выгоднее и проще, чем официально оформить договор и всю техническую работу доверить профессионалам. Энергетики убедили настойчивого предпринимателя в обратном, составив акт бездоговорного потребления электроэнергии на 26 тысяч киловатт/часов. В денежном выражении это оценивается в сумму 184 тысячи рублей.

Специалисты Кузбасского филиала «Россети Сибирь» не устают напоминать жителям Кузбасса о том, что несанкционированное подключение к электросетям ведет к дополнительной нагрузке, скачкам напряжения, снижению качества электроэнергии. Кроме того, самовольное подключение к сети опасно для жизни. Специалисты электросетевой компании предпринимают технические и организационные меры, чтобы предотвратить энерговоровство, но одновременно призывают добросовестных потребителей включиться в общественный контроль и сообщать о тех, кто ворует электроэнергию, по бесплатному номеру «горячей линии» 8-800-1000-380.    

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kuzbassnews.ru
25/06/2019
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