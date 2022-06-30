В Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбасса в июне 2022 года поступила информация от ГБУ «Ленинск-Кузнецкая СББЖ» о нарушении юридическим лицом ООО «Сельхозагро-Сервис» требований ветеринарного законодательства РФ. Сотрудниками Управления Россельхознадзора было установлено, что по распоряжению руководителя предприятия инфицированных коров выгнали на пастбище и смешали с другими здоровыми коровами, которые совместно содержатся и пасутся на территории летнего лагеря. Также было установлено, что доение коров проводится совместно, молоко от инфицированных и здоровых животных собирается в общую емкость. Соответственно, предприятие не обеспечило проведение ограничительных мероприятий в хозяйстве, направленных на ликвидацию очага лейкоза КРС.

Управление Россельхознадзора напоминает: Лейкоз крупного рогатого скота– это вызываемая вирусом хроническая болезнь, которая глубоко укореняется в организме животного и протекает долгое время бессимптомно. Источником болезни служат инфицированные или больные лейкозом животные. Вирус передается через молоко, кровь и другие материалы при совместном содержании больных животных и животных вирусоносителей вместе со здоровым скотом. За короткий промежуток времени инфекция способна поразить все поголовье скота. Может характеризоваться как хроническим течением, так и развитием злокачественных образований во внутренних органах животных. Развитие заболевания ведет к истощению иммунитета животного, что, в конечном итоге, приводит к смерти. Молоко, полученное от больных животных, очень низкого качества, и его использование ограничено. В частности, его нельзя использовать для производства сыров, йогуртов и даже для сушки, так как из-за болезни животного в нем увеличивается количество белка и снижается содержание сухих веществ. При содержании больных животных хозяйства, в том числе фермерские, не только недополучают молоко и приплод, но и рискуют приобрести проблемы со здоровьем при употреблении молока от больных животных, хотя для человека заболевание прямой опасности пока не представляет. Против данной болезни не разработаны эффективные методы борьбы. Поэтому вся терапия заключается в выбраковке заболевших животных и отправки их на убой. Основная задача руководителей хозяйств, в том числе фермерских, личных подсобных хозяйств граждан, заключается в том, что они должны следить за возникновением и распространением заболевания среди своих животных путем проведения лабораторных анализов и ветеринарного осмотра животных, и своевременно при обнаружении болезни сдавать их на убой.

Должностным лицом Управления Россельхознадзора владельцу сельскохозяйственных животных, нарушившему требования ветеринарного законодательства, объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарных правил.