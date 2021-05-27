Владимир Путин подписал указ о присвоении кузбасским аэропортам имен космонавтов

Новокузнечанка нашла снаряд от миномета во время уборки Жительница южной столицы Кузбасса поделилась в соцсети фото с опасной находкой, обнаруженной во...

Студентка выпала из окна общежития в Кемерове В Кемерове из окна общежития выпала студентка. Прибывшие на место медики срочно госпитализировали...

Дорожную разметку нанесли в кемеровских дворах Именно поэтому во дворах жилых домов и начали наносить на проезжей части предупреждающую разметку в...