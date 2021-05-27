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Владимир Путин подписал указ о присвоении кузбасским аэропортам имен космонавтов

Опубликован Указ Президента России Владимира Путина о присвоении аэропортам Кузбасса имен знаменитых космонавтов Алексея Леонова и Бориса Волынова.

В соответствии с Указом международному аэропорту Кемерово присвоено имя Алексея Архиповича Леонова, международному аэропорту Новокузнецк (Спиченково) — имя Бориса Валентиновича Волынова.

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kuzbassnews.ru
27/05/2021
Общество
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Новости Кузбасса

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