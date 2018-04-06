Владимир Путин провел рабочую встречу с Сергеем Цивилевым

Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилевым.
На встрече обсуждались вопросы социально-экономического развития региона. Отдельно Цивилев информировал президента о работе по оказанию всесторонней помощи семьям погибших и пострадавших при пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня».
Президент подчеркнул, что Сергей Цивилев приступил к обязанностям губернатора в сложное время. «Но это должно Вас настроить на эффективную работу и даже, я бы сказал так, мобилизовать все Ваши положительные качества, а у Вас их достаточно, Вы их проявили на различных местах весьма и весьма достойно. Очень рассчитываю, что это всё люди почувствуют, когда Вы в полной мере приступите к работе», — сказал Владимир Путин.
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