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Владимир Путин провел рабочую встречу с Сергеем Цивилевым

Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилевым.

На встрече обсуждались вопросы социально-экономического развития региона. Отдельно Цивилев информировал президента о работе по оказанию всесторонней помощи семьям погибших и пострадавших при пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня».

Президент подчеркнул, что Сергей Цивилев приступил к обязанностям губернатора в сложное время. «Но это должно Вас настроить на эффективную работу и даже, я бы сказал так, мобилизовать все Ваши положительные качества, а у Вас их достаточно, Вы их проявили на различных местах весьма и весьма достойно. Очень рассчитываю, что это всё люди почувствуют, когда Вы в полной мере приступите к работе», — сказал Владимир Путин.

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kuzbassnews.ru
06/04/2018
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