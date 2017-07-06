Владимир Путин уволил восемь генералов из МВД, МЧС и ФСИН

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Восемь генералов из структур МВД, МЧС и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) снял с должностей Президент России Владимир Путин.
Из них два представителя Кузбасса: начальник Главного управления МВД по Кемеровской области генерал-лейтенант полиции Юрий Ларионов и замначальника Главного управления МВД по Кемеровской области — начальник главного следственного управления генерал-майор Владимир Шепель.
Указ главы Российской Федерации об увольнении генералов опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Причины отставок не называются.
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