Владимир Путин вручил государственную награду «За наставничество» шахтеру из Кузбасса

За заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность, а также за добросовестный труд и профессионализм знаком отличия «За наставничество» отмечен подземный горнорабочий шахты имени С.М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс» Эдуард Егоренко. Награждение состоялось в Екатерининском зале Московского Кремля.
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