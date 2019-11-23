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Владимир Путин вручил государственную награду «За наставничество» шахтеру из Кузбасса

За заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность, а также за добросовестный труд и профессионализм знаком отличия «За наставничество» отмечен подземный горнорабочий шахты имени С.М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс» Эдуард Егоренко. Награждение состоялось в Екатерининском зале Московского Кремля.

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kuzbassnews.ru
23/11/2019
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Новости Кузбасса

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