Владимир Путин вручил государственную награду «За наставничество» шахтеру из Кузбасса

В Кузбассе задержан подозреваемый в убийстве с расчленением Житель Кемеровской области задержан по подозрению в убийстве женщины. Он пытался скрыть...

Сергей Цивилев дал старт подготовке к Новому году в Кузбассе Сегодня губернатор Сергей Цивилев дал старт подготовке к Новому году. На совещании с главами и...

На Ильинском шоссе в Новокузнецке организуют реверсивное движение Со следующей недели на участке Ильинского шоссе в Новокузнецке начнёт работу реверсивное движение....