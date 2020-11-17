Владимир Спило из Тяжина награжден памятным знаком Министерства просвещения РФ

Власти Кемерова закупят дорожные камеры на 25 миллионов рублей На дорогах столицы Кузбасса появятся девять новых комплексов фото - и видеофиксации. На это мэрия...

В Кузбассе предприятие задолжало сотрудникам 26 млн рублей В Новокузнецке 113 сотрудников ООО «Карьер» не получали заработную плату в течение двух месяцев....

Пьяный 39-летний новокузнечанин с ножом пытался познакомиться с соседками В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал 39-летнего мужчину. С помощью...