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Владимир Спило из Тяжина награжден памятным знаком Министерства просвещения РФ

Юбилейную награду «80 лет системе профессионально-технического образования» от имени первого заместителя Министра просвещения Российской Федерации Дмитрия Евгеньевича Глушко старшему мастеру вручил директор Тяжинского агропромышленного техникума Олег Алексеевич Белинский.
За многолетний добросовестный труд Владимир Алексеевич Спило отмечен наградами Кемеровской области – медалью «За служение Кузбассу» и орденом «Доблесть Кузбасса».
В 2008 году учащийся Тяжинского профессионального лицея № 79 Андрей Науменко под руководством мастера-наставника В. А. Спило, стал победителем регионального этапа всероссийской олимпиады учащихся профессионально-технических училищ по профессии «тракторист-машинист». Затем Андрей Науменко, представлявший в Башкирии Кемеровскую область, стал победителем всероссийской олимпиады профмастерства среди учащихся сельских ПТУ.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
17/11/2020
Образование
Тяжин
Новости Кузбасса

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