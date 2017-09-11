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Кузбасские энергетики подхватили фестивальную волну и «зажгли» участников отличным настроением!

Специалисты филиала «МРСК Сибири»  – «Кузбассэнерго – РЭС» приняли участие во Всероссийском фестивале энергосбережения #ВместеЯрче, который прошел 8 сентября в кемеровском Парке Победы имени Жукова.

Организаторы фестиваля «включили» в работу сразу несколько интерактивных площадок. Кузбассовцы смогли сдать нормативы ГТО, попробовать себя в армреслинге и стрельбе из лука, поиграть в шашки и шахматы, гольф, стритбол и научиться основам скандинавской ходьбы. Для подростков прошли весёлые старты «Здоровьесбережение».

Одной из самых «ярких» площадок фестиваля стала интерактивная игровая зона филиала Кузбассэнерго-РЭС, на которой юные кузбассовцы безопасно преодолели «тропу напряжения», приняв участие в познавательной эстафете. Большой мягкий кубик и веселое игровое поле – стали центром притяжения для подростков, которые всегда «в теме» самых популярных игр.  Отвечая на вопросы викторины, участники фестиваля повторили основные правила поведения вблизи энергообъектов и получили в подарок тематические магниты, наклейки и расписания для уроков.  

Бессменный участник фестиваля, корпоративная ростовая кукла МРСК Сибири робот Вольтик, взбодрил маленьких зрителей энергичной зарядкой и провел для детей увлекательную игру «Топ-хлоп».

«Подобные мероприятия мы стараемся посещать всей семьей, - рассказывает кемеровчанка Светлана Худякова. – Пока старший ребенок принимает участие в викторине, младший с удовольствием общается с ростовой куклой Вольтиком. Это не только интересно, но и познавательно. Дети с раннего возраста учатся беречь электроэнергию, соблюдать правила поведения вблизи подстанций и линий электропередачи».

   В рамках фестиваля специалисты филиала ПАО «МРСК Сибири» - Кузбассэнерго-РЭС совместно с другими участниками и организаторами подписали личную декларацию о намерении бережного отношения к энергии дома и на работе и петицию в области энергосбережения, а также провели несколько уроков по энергобезопасности в образовательных учреждениях города Кемерово.

Всероссийский фестиваль энергосбережения «ВместеЯрче» проводится при поддержке Минэнерго России, Минобрнауки России, Росмолодежи, ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ», Министерства культуры России, фонда «Росконгресс» и открыт для участия в организации федеральных, региональных, муниципальных органов власти, бизнеса, общественных и образовательных организаций.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
11/09/2017
Общество
Кемерово
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Новости Кузбасса

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