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Вместо прибыли - приговор

Мариинским городским судом вынесен приговор в отношении супружеской пары, занимавшейся хранением и сбытом товара, не отвечающего требованиям безопасности жизни, или здоровья потребителей.

В ходе предварительного следствия установлено, что супруги, с целью получения имущественной выгоды, осуществляли реализацию немаркированного товара – спиртосодержащей жидкости, не отвечающей требованиям безопасности, о чём они были уведомлены в июне 2017 года, когда привлекались к административной ответственности. Несмотря на факт привлечения к административной ответственности, муж и жена незаконной деятельности не оставили и продолжили сбывать спиртосодержащую жидкость жителям одного из сёл Мариинского района.

В судебном заседании, как и в ходе предварительного следствия, подсудимые полностью признали свою вину в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 238 УК РФ – хранение в целях сбыта и сбыт товара, не отвечающего требованиям безопасности жизни, или здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору. За совершённое преступление, каждому из супругов назначено в виде условного лишения свободы с испытательным сроком 1 год.

 

Прокуратура города Мариинска

 

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kuzbassnews.ru
06/10/2017
Происшествия
Мариинск
Новости Кузбасса

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