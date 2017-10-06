Вместо прибыли - приговор

Мариинским городским судом вынесен приговор в отношении супружеской пары, занимавшейся хранением и сбытом товара, не отвечающего требованиям безопасности жизни, или здоровья потребителей.

В ходе предварительного следствия установлено, что супруги, с целью получения имущественной выгоды, осуществляли реализацию немаркированного товара – спиртосодержащей жидкости, не отвечающей требованиям безопасности, о чём они были уведомлены в июне 2017 года, когда привлекались к административной ответственности. Несмотря на факт привлечения к административной ответственности, муж и жена незаконной деятельности не оставили и продолжили сбывать спиртосодержащую жидкость жителям одного из сёл Мариинского района.

В судебном заседании, как и в ходе предварительного следствия, подсудимые полностью признали свою вину в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 238 УК РФ – хранение в целях сбыта и сбыт товара, не отвечающего требованиям безопасности жизни, или здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору. За совершённое преступление, каждому из супругов назначено в виде условного лишения свободы с испытательным сроком 1 год.

Прокуратура города Мариинска