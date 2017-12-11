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«А вместо сердца – пламенный мотор»

Каждая профессия в электросетевой отрасли на вес золота. Будь то начальник РЭС, электромонтер, водитель или слесарь – все, кто работает в команде энергетиков, совместными усилиями делают нашу жизнь «светлой».  

Слесарь по ремонту транспорта службы механизации СВЭС кузбасского филиала «МРСК Сибири»   Александр Николаевич Алеков работает в своей должности двадцать четыре года. За это время он научился разбирать и собирать коробку передач на любой машине с закрытыми глазами. Коллеги в шутку называют Александра Николаевича «транспортным хирургом», а машины привозят к нему не на ремонт, а на самую настоящую «операцию».

«Каждая машина – это отдельный организм со своими винтиками, стартерами, свечами и тягами, а вместо сердца – пламенный мотор - поясняет слесарь. -  Моя задача – сделать так, чтобы этот организм не давал сбоев, работал при любых нагрузках. Я отвечаю за машины, которые везут бригады по пересеченной местности, по бездорожью, чтобы восстановить нарушенное электроснабжение, а значит, я отвечаю и за свет, который нужно вернуть в дома людей как можно быстрее».

Свой стаж работы в энергетике Александр Николаевич считает не годами, а количеством машин, которые ему удалось «реанимировать». Через умелые руки слесаря-ремонтника прошло больше 360 единиц техники различных модификаций и назначения.

«Александр Николаевич один из лучших слесарей в нашей команде, - с уверенностью говорит начальник службы механизации производственного отделения СВЭС Алексей Артемов. - Мы поручаем ему самые сложные работы, например, ремонт грузоподъемных машин и специализированной техники. Они требуют определенных навыков и знаний, которых Александру Николаевичу не занимать. Нашего незаменимого слесаря часто вызывают на подмогу в другие бригады и РЭСы. С его профессионализмом, работоспособностью и упорством любое дело ладится в разы быстрее. Он постоянно ищет пути совершенствования для облегчения рабочих процессов, а его «технические находки» становятся «шпаргалками» для новых сотрудников».

Вот что наш герой рассказывает о своей повседневной работе:    

 «Во время работы могу полдня не отвечать на телефонный звонок – руки грязные от мазута. Родные уже привыкли к тому, что телефон чаще всего выключен, чтобы не отвлекаться от работы. Помимо повседневных ремонтов я контролирую ежемесячный техосмотр автомобилей. Тщательно осматриваю технику, устраняю даже мелкие неисправности. Помню, как однажды при прокладке трассы линии Большеямная – Воинская вышел из строя огромный бульдозер Т – 170. Ремонтировать пришлось прямо на месте. Мороз был градусов тридцать, а рукавицы не наденешь. Это хирург работает в перчатках, а я все всегда делаю голыми руками. Через час удалось провести замену неисправных узлов. И столько же сидел в машине и отогревался горячим чаем, которым заботливо угостили коллеги».  

Политика
kuzbassnews.ru
11/12/2017
Политика
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