ВНЕПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА

В июле Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области в ходе проведения внеплановой выездной проверки в отношении ООО «Лесмакс» в городе Анжеро-Судженске, при досмотре подкарантинной продукции - круглого леса хвойных пород, предназначенного для распиловки и отправки на экспорт, был обнаружен карантинный вид вредителя леса большой черный еловый усач (Monochamus urussovi fisch) жизнеспособные личинки в количестве 6-ти штук (Заключение карантинной экспертизы ФГБУ «Кемеровская МВЛ»), включенный в Перечень карантинных объектов, утвержденный Приказом Минсельхоза России от 15.12.2014 № 501 и в Единый Перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза, утвержденный Решением Совета евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 № 158. Кроме того, на территории Общества не проводятся карантинные фитосанитарные обследования, с целью предупреждения распространения карантинных вредных организмов, территория захламлена отходами переработки лесоматериалов.

Жуки усачи относятся к одному из самых многообразных семейств, характерной особенностью представителей которого являются усы: их длина может в несколько раз превышать размеры самого насекомого. Часто жуков усачей называют еще и дровосеками. Их именуют так из-за того, что питаются насекомые исключительно древесиной, чем наносят непоправимый вред лесным угодьям и самому человеку. К зараженной партии подкарантинной продукции приняты меры обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности (пересортировка и сжигание).

В отношении ООО «Лесмакс» и в отношении директора Общества были составлены протоколы об административных правонарушениях, выдано предписание об их устранении. По результатам Рассмотрения вынесены постановления в виде предупреждения на юридическое лицо и штраф в размере 500 руб на директора Общества.