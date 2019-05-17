Внеплановые проверки в Кемеровской области

В конце апреля 2019 года специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области проведены внеплановые выездные проверки а отношении субъектов предпринимательства г. Кемерова, осуществляющих деятельность по реализации и переработке мяса свинины и мяса птицы, в т.ч. предприятий общественного питания.

Основанием данных проверок является поручение заместителя председателя Правительства РФ А.В. Гордеева по недопущению возникновения и распространения африканской чумы свиней и гриппа птиц по территории Российской Федерации.

Проведено 6 внеплановых проверок, в результате которых обнаружена некачественная и опасная продукция: продукция без маркировки, в отношении которой владельцы не смогли подтвердить её происхождение, и продукция без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность продукции, в т.ч. в отношении возбудителей болезней, передающихся от животных человеку.

Для недопущения попадания данной продукции на стол потребителям, специалистами приняты меры для помещения ее на изолированное хранение под ответственность владельцев. В итоге на изолированное хранение помещено 265,195 кг некачественной и опасной продукции. На сегодняшний момент принимаются решения о дальнейшем использовании указанной продукции, в результате которых продукция будет уничтожена либо после утилизации направится в корм животным.

В отношении 6 субъектов предпринимательства составлены административные протоколы, предусматривающие административные штрафы за нарушение ветеринарного законодательства РФ и требований технических регламентов Таможенного Союза.