Внимание! Африканская чума свиней

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу, на основании имеющейся информации о возникновении на территории Красноярского края Минусинского района массив «Спартак», урочище «Стрелка», микрорайона Дачный африканской чумы свиней и в связи с существующей угрозой заноса вируса АЧС на территорию Республики Хакасия, а также в целях защиты территории Республики Хакасия от заноса вируса АЧС, обращает внимание граждан, а также хозяйствующих субъектов всех форм собственности, занимающихся разведением и содержанием свиней о запрете:
ввоза свиней для воспроизводства, откорма;
реализации свиней и продуктов их убоя непромышленного изготовления;
проведения сельскохозяйственных ярмарок, выставок, торгов и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней;
выгульного содержания свиней, в том числе под навесами, исключающих контакт между свиньями и дикими животными;
убоя свиней;
вывоза свиней и продуктов их убоя и переработки.
Управление настоятельно рекомендует гражданам и хозяйствующим субъектам всех форм собственности, занимающихся разведением и содержанием свиней строго соблюдать указанные требования в целях предотвращения заноса вируса АЧС на территорию Республики Хакасия и избежания нанесения Республики Хакасия колоссального экономического ущерба.