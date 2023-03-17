Внимание! Африканская чума свиней

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу, на основании имеющейся информации о возникновении на территории Красноярского края Минусинского района массив «Спартак», урочище «Стрелка», микрорайона Дачный африканской чумы свиней и в связи с существующей угрозой заноса вируса АЧС на территорию Республики Хакасия, а также в целях защиты территории Республики Хакасия от заноса вируса АЧС, обращает внимание граждан, а также хозяйствующих субъектов всех форм собственности, занимающихся разведением и содержанием свиней о запрете:

ввоза свиней для воспроизводства, откорма;

реализации свиней и продуктов их убоя непромышленного изготовления;

проведения сельскохозяйственных ярмарок, выставок, торгов и других мероприятий, связанных с передвижением, перемещением и скоплением свиней;

выгульного содержания свиней, в том числе под навесами, исключающих контакт между свиньями и дикими животными;

убоя свиней;

вывоза свиней и продуктов их убоя и переработки.

Управление настоятельно рекомендует гражданам и хозяйствующим субъектам всех форм собственности, занимающихся разведением и содержанием свиней строго соблюдать указанные требования в целях предотвращения заноса вируса АЧС на территорию Республики Хакасия и избежания нанесения Республики Хакасия колоссального экономического ущерба.