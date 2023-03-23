Внимание участников ВЭД

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу информирует предприятия и организации, занимающиеся производством облепихового и кедрового масел и желающих экспортировать их в Китай, о том, что во исполнение статьи 7 Положения Китайской Народной Республики об управлении регистрацией иностранных предприятий по производству импортируемых пищевых продуктов, утвержденного Приказом Главного таможенного управления Китайской Народной Республики (далее – ГТУ Китая) от 12.04.2021 № 248, Россельхознадзором проводится аттестация предприятий в режиме видеоконференции при участии сотрудника центрального аппарата Россельхознадзора для дальнейшей регистрации в системе Единого окна ГТУ Китая CIFER.

В ходе проведения видеоинспекции предприятия должны предоставить правдивое суждение о фактическом соответствии контрольной инспекции, вспомогательные материалы, фиксирование фактов и другую соответствующую информацию (в том числе фото- и видеоматериалы) с целью объективного оценивания выполнения Требований ГТУ Китая в соответствии с перечисленными основными условиями по пунктам проверки, указанные в Порядке проведения аудита.

Предприятия должны провести самостоятельную инспекцию по ключевым пунктам проверки для самооценки прежде, чем подать заявку на регистрацию. Необходимо будет предоставить информацию о производстве и деятельности за последние 2 года (или информацию с момента создания предприятия в случае создания менее 2-х лет), включая производственные мощности, годовой фактический объем производства, объем экспорта (если есть, по сортам и странам), а также документ системы менеджмента, программу производственного контроля, технологические инструкции, описание продукции, штатное расписание в части количества сотрудников лаборатории, карантинный сертификат, заключение о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции (при наличии), декларации о соответствии на сырье, готовую продукцию и упаковочные материалы, фотографии оборудования лаборатории с целью подтверждения проведения исследований качества продукции, инструкцию при поступлении несоответствующего сырья.

Подробнее ознакомиться с порядком проведения аудита предприятия можно ознакомиться по ссылке:

https://fsvps.gov.ru/sites/default/files/files/ehksport-import/china/files/poryadok_provedeniya_vks_po_maslu.pdf