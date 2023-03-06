Внимание участников ВЭД (по вопросу экспорта кедрового ореха в Китай)

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области Кузбассу информирует предприятия и организации, занимающиеся производством кедровых орехов и желающие экспортировать их в Китай, о том, что во исполнение статьи 7 Положения Китайской Народной Республики об управлении регистрацией иностранных предприятий по производству импортируемых пищевых продуктов, утвержденного Приказом Главного таможенного управления Китайской Народной Республики (далее – ГТУ Китая) от 12.04.2021 № 248, Россельхознадзором проводится аттестация предприятий в режиме видеоконференции при участии сотрудника центрального аппарата Россельхознадзора для дальнейшей регистрации в системе Единого окна ГТУ Китая CIFER.

В ходе проведения видеоинспекции предприятия должны предоставить правдивое суждение о фактическом соответствии контрольной инспекции, вспомогательные материалы, фиксирование фактов и другую соответствующую информацию (в том числе фото- и видеоматериалы) с целью объективного оценивания выполнения Требований ГТУ Китая в соответствии с перечисленными основными условиями по пунктам проверки.

Предприятия должны провести самостоятельную инспекцию по ключевым пунктам проверки для самооценки прежде, чем подать заявку на регистрацию. Предприятию необходимо будет предоставить информацию о производстве и деятельности за последние 2 года (или информацию с момента создания предприятия в случае создания менее 2-х лет), включая производственные мощности, годовой фактический объем производства (по сортам), объем экспорта (если есть, по сортам и странам), а также документы системы управления в части фитосанитарной профилактики и контроля, управления безопасностью пищевых продуктов, управления персоналом, использования химических веществ, приемки сырья, управления хранением, проверки экспорта готовой продукции, отзыва неквалифицированной продукции, управления прослеживаемостью.