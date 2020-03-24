Специалисты Кузбасского филиала Россети Сибирь пообщались с потребителями в on-line режиме

Сегодня кузбасские энергетики провели традиционную прямую линию с потребителями. В режиме реального времени заместитель директора по реализации и развитию услуг Роман Ровенский помог кузбассовцам решить вопросы в сфере электроснабжения.

На протяжении нескольких лет прямая линия с руководством Кузбасского филиала компании «Россети Сибирь» является действенной коммуникативной площадкой для обратной связи с потребителями. Во время телефонного разговора у граждан появляется возможность задать вопрос руководству и своевременно получить ответ с указанием сроков решения проблемы. Как правило, таким способом обратной связи с энергетиками кузбассовцы пользуются довольно активно – за час на прямую линию может поступить больше десятка вопросов.

На этот раз самыми активными потребителями, позвонившими на прямую линию, оказались жители Кемеровского и Новокузнецкого районов.

Анализ звонков показал, что больше всего жителей волнуют вопросы технологического подключения к электрическим сетям филиала. По всем поступившим обращениям удалось найти решения, которые будут реализованы уже в апреле.

Как на расход электроэнергии влияет установка «умных» приборов учета и почему, чаще всего, они выносятся на фасад дома или опору? – второй по популярности вопрос среди потребителей. По словам жителя посёлка Елыкаево Кемеровского района, после установки нового счётчика расход электроэнергии у него увеличился. Как поясняют энергетики, класс точности новых приборов выше, поэтому показания после его монтажа могут измениться, что и озадачивает потребителей. Уже на этой неделе специалисты электросетевой компании готовы провести внеплановую инструментальную проверку прибора учета электроэнергии, чтобы убедиться в корректности его работы.

Жителю села Березово Новокузнецкого района Роман Ровенский объяснил, почему прибор учета должен устанавливаться на границе балансовой принадлежности. После получения разъяснений специалиста потребитель согласился вынести «умный» счетчик на фасад дома.

Жители Кемеровской области интересовались и такой услугой, как технологическое присоединение «под ключ» - возможно ли доверить все заботы и тонкости по вопросам присоединения к электрическим сетям энергетикам? В ответ кузбассовцы услышали, что действительно такая программа существует и с каждым днем набирает обороты среди потребителей. Секрет её популярности прост - все вопросы, начиная с оформления документов и заканчивая сдачей готового объекта, решают в компании сами высококвалифицированные специалисты. Потребитель получает уже готовый объект и может пользоваться всеми благами цивилизации в части электроснабжения.

«Открытая коммуникация с потребителем всегда будет одним из главных инструментов оценки эффективности компании, - отмечает заместитель директора по реализации и развитию услуг Роман Ровенский. – Мы прекрасно понимаем, что необходимо развивать клиентоориентированный подход, повышать качество обслуживания и предоставления услуг в компании. Все вопросы, жалобы и предложения, решение которых находится в компетенции филиала, мы прорабатываем после каждой прямой линии».

Кстати, помимо вопросов, адресованных руководству электросетевой компании, на прямую линию поступают и благодарности. Например, жительница Яшкинского района позвонила, чтобы от души поблагодарить энергетиков за оперативное восстановление электроснабжения во время сильного ветра.

Специалисты Кузбасского филиала компании «Россети Сибирь» напоминают, что очный прием граждан в центрах обслуживания клиентов временно приостановлен в связи с угрозой распространения вирусной инфекции. Но это никак не скажется на решении вопросов потребителей. В компании по-прежнему действует телефон «горячей» линии телефону 8-800-1000-380, а также работают удобные online-сервисы.