Новости Кузбасса

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области информирует, что 4 мая 2020 года вступает в законную силу Приказ Минсельхоза России от 06.03.2020 № 112 «Об утверждении Порядка посева и посадки подкарантинной продукции, ввезенной в Российскую Федерацию из иностранных государств или групп иностранных государств, где выявлено распространение карантинных объектов, характерных для такой подкарантинной продукции». Положения настоящего Порядка распространяются на ввезенную подкарантинную продукцию, указанную в Перечне подкарантинной продукции (подкарантинных грузов, подкарантинных материалов, подкарантинных товаров), подлежащей карантинному фитосанитарному контролю (надзору) на таможенной границе Евразийского экономического союза и таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденном решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 318, в целях ее использования для посевов и посадок. Порядком определено, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по посеву и посадке ввезенной подкарантинной продукции, извещают любым доступным способом территориальное управление Россельхознадзора, на территории деятельности которого осуществляются посев и посадка ввезенной подкарантинной продукции, о месте, дате посева и посадки, наименовании, количестве подкарантинной продукции, реквизитах фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата (при наличии), в том числе в электронной форме через официальный сайт территориального управления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" за пять рабочих дней до начала посева и посадки.

Территориальное Управление Россельхознадзора в течение пяти рабочих дней с даты регистрации извещения осуществляет контроль ввезенной подкарантинной продукции, который включает в себя:

проведение карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов, в том числе подкарантинного объекта, на котором осуществляется хранение ввезенной подкарантинной продукции;

досмотр, осмотр ввезенной подкарантинной продукции с отбором проб и (или) образцов для проведения лабораторных исследований в области карантина растений в целях определения соответствия ее состояния карантинным фитосанитарным требованиям.

По результатам контроля оформляется акт государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора).

Настоящий Порядок не распространяется на личные подсобные хозяйства, приусадебные, дачные, садовые и огородные участки.

С вопросами обращаться к специалистам Управления Россельхознадзора можно по телефонам:

в г.Кемерово 8 (3842)36-15- 80, г. Белово 8(38452)2-09-69, г. Новокузнецк 8 (3843)99-40- 52, г. Мариинск 8(38443)5-15-77 или по адресу: г. Кемерово, ул. Муромцева, д. 2 Б