Вниманию получателей ежемесячной выплаты из средств материнского капитала

Изменился расчет периода предоставления сведений о доходах для получателей ежемесячной выплаты из средств материнского (семейного) капитала (МСК).

Федеральный закон от 24.04.2020 №125-ФЗ изменил принцип расчета периода, за который семьей предоставляются сведения о доходах. Данные по-прежнему предоставляются за 12 месяцев, однако отсчет указанного периода начинается за шесть месяцев до даты подачи заявления о назначении такой ежемесячной выплаты.

Например, мама подает заявление на ежемесячную выплату 8 июня 2020 года. В соответствии с новыми нормами закона необходимо вернуться на шесть месяцев назад – это декабрь 2019 года, а затем собрать все документы о доходах за предшествующие декабрю 12 месяцев. Следовательно, маме, желающей получить ежемесячную выплату из средств МСК и планирующей подать заявление в июне, нужно предоставить сведения о доходах своей семьи за период с 01.12.2018 по 30.11.2019.

Напомним, право на ежемесячную выплату из средств материнского капитала имеют нуждающиеся семьи, в которых второй ребенок рожден с 1 января 2018 года и позднее, и в которых среднедушевой доход семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума за II квартал предшествующего года в регионе. Величина прожиточного минимума по Кемеровской области за второй квартал 2019 г. для трудоспособного населения – 11 011 рублей. Таким образом, если ежемесячный доход на каждого члена семьи за этот период был меньше 22 022 рублей, то семья имеет право на ежемесячную выплату из средств материнского (семейного) капитала. Размер данной выплаты в текущем году – 10 778 рублей.

Для сведения: в Кемеровской области получателями ежемесячной выплаты из средств МСК с января 2018 года стали 1722 семьи. Предоставляется выплата (в зависимости от времени обращения за ней) от рождения или даты подачи заявления до трёхлетия ребёнка.