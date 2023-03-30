Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Вниманию сельхозтоваропроизводителям!

Специалисты отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области, чтобы избежать влияние вредителей хлебных запасов на зерновую массу, рекомендуют сельхозтоваропроизводителям в летний период проводить необходимые работы по профилактическому обеззараживанию складов и зернохранилищ, направленные на предотвращение возможного заражения зерна.

Потери в массе и ухудшение качества зерна и зерновых продуктов при хранении могут происходить в результате воздействия на них вредителей хлебных запасов. Таких как амбарный долгоносик, хрущак, амбарная моль, зерновая моль, клещи и другие.

Развивающиеся вредители в зернохранилищах  сельхозтоваропроизводителей наносят большой ущерб. Они уничтожают часть запасов и понижают их качество. Наиболее распространенными на территории  Кемеровской области являются клещи, которые питаются непосредственно зерновыми продуктами. При хранении зерна клещи могут причинить следующий вред;

- питаться зерном при наличии благоприятных условий для их развития (во влажном зерне);

- образовывать в зерновых продуктах неприятные запахи, ухудшающие их цвет и вкус;

- выделять тепло и влагу, создавая дополнительные условия для увлажнения и согревания зернопродуктов;

- создавать условия для развития микроорганизмов в результате повреждения оболочек зерна;

- снижать всхожесть семян, разрушая их зародыш.

Перед закладкой нового урожая обязательно необходимо проводить осмотр, чистку, уборку и просушку зернохранилищ, а в случае выявления вредителей нужно провести обеззараживание помещения.

Общество
kuzbassnews.ru
30/03/2023
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus