Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Вниманию собственникам и пользователям земельных участков сельскохозяйственного назначения.

   Управление  Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области –Кузбассу напоминает, что согласно постановлению Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479  запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов.

При выжигании сухой растительности, происходит уничтожение плодородного слоя почвы, среды обитания объектов животного мира, загрязнение атмосферного воздуха и привести к значительному ущербу.  

Влияние пожаров на почвы проявляется в уменьшении содержания органических веществ, увеличении зольной части и повышении кислотности, в результате  пожаров в почвах накапливаются токсичные вещества, отрицательно влияющие на рост и развитие растительности. Что же касается удобрения почвы золой – травяной пожар не увеличивает количество минеральных питательных веществ в почве. При сгорании (в золе), элементы минерального питания быстро переходят в растворимую форму и впоследствии легко вымываются первым же сильным дождем. 

Согласно  статьи 42 Земельного Кодекса Российской Федерации в обязанности собственников земельных участков и лиц, не являющихся собственниками земельных участков, по использованию земельных участков  входит осуществление мероприятий по охране земель, лесов, водных объектов и других природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности. 

Для недопущения возникновения пожароопасной ситуации необходимо своевременно проводить агротехнические мероприятия по удалению сорной растительности на территории своего земельного участка, не допускать палы сухой растительности и стерни.

Общество
kuzbassnews.ru
29/04/2022
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus