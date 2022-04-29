Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области –Кузбассу напоминает, что согласно постановлению Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов.

При выжигании сухой растительности, происходит уничтожение плодородного слоя почвы, среды обитания объектов животного мира, загрязнение атмосферного воздуха и привести к значительному ущербу.

Влияние пожаров на почвы проявляется в уменьшении содержания органических веществ, увеличении зольной части и повышении кислотности, в результате пожаров в почвах накапливаются токсичные вещества, отрицательно влияющие на рост и развитие растительности. Что же касается удобрения почвы золой – травяной пожар не увеличивает количество минеральных питательных веществ в почве. При сгорании (в золе), элементы минерального питания быстро переходят в растворимую форму и впоследствии легко вымываются первым же сильным дождем.

Согласно статьи 42 Земельного Кодекса Российской Федерации в обязанности собственников земельных участков и лиц, не являющихся собственниками земельных участков, по использованию земельных участков входит осуществление мероприятий по охране земель, лесов, водных объектов и других природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности.

Для недопущения возникновения пожароопасной ситуации необходимо своевременно проводить агротехнические мероприятия по удалению сорной растительности на территории своего земельного участка, не допускать палы сухой растительности и стерни.