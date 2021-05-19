Вниманию субъектов бизнеса: Россельхознадзор начал исключать из реестра ГИС «Цербер» производственные площадки, не осуществляющие гашение ветеринарных сопроводительных документов

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия Тыва и Кемеровской области – Кузбассу напоминает хозяйствующим субъектам о необходимости своевременного гашения входящих электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) на поступающую продукцию и сырьё животного происхождения. Гашение эВСД является подтверждением факта получения подконтрольного госветнадзору груза, партия которого соответствует описанию и количеству, указанному в документе.

За истекший период 2021 года специалистами Управления ходе мониторинга работы хозяйствующих субъектов в ФГИС «Меркурий» на подконтрольной территории выявлено более 427,5 тысячи эВСД, находящихся в статусе «не погашен». Операция «гашение ВСД» является обязательной и подтверждает факты поступления продукции в место назначения (в адрес предприятия-получателя), осуществления приёмки товара и постановки партии на учёт.

Управлением в адрес уполномоченных лиц хозяйствующих субъектов, нарушивших требования ветеринарного законодательства, направлено 1647 предупреждений о необходимости принятия мер для устранения нарушений в установленный срок, в том числе на территории Хакасии – 524, Тывы – 409 и Кемеровской области – 714 предупреждений. В случаях игнорирования такого предупреждения в отношении виновного лица возбуждались административные материалы для привлечения к ответственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ.

Всего в настоящий момент в системе «Цербер» числится 83 тысячи подтверждённых производственных площадок, в том числе на территории Республики Хакасия – 18 223, Республики Тыва – 18 136 и Кузбасса – 46 639 площадок, на которых фактически осуществляется оборот продукции животного происхождения.

Управление напоминает уполномоченным лицам предприятий и предпринимателям, что гашение эВСД должно осуществляется в течение 24 часов с момента доставки и получения подконтрольного товара в месте назначения уполномоченным лицом организации.*

Обращаем внимание, что в случае выявления мониторинговой группой непогашенных эВСД в адрес зарегистрированного пользователя системы «Меркурий» будет направлено предупреждение посредством электронного компонента «ВетИС.Паспорт». В случае непредставления информации о причинах негашения, а также непринятия мер по гашению входящих эВСД на продукцию в течение трёх дней, Управлением будет решаться вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

В случае если субъект бизнеса систематически не подтверждает поступление продукции в свой адрес, Россельхознадзор может признать производственную площадку не участвующей в обороте подконтрольных товаров и признать записи о ней засоряющими справочник ФГИС «ВетИС». Во избежание снижения производительности информационной системы с мая 2021 года такие производственные площадки могут быть исключены из реестров ФГИС, и оформление эВСД в их адрес станет невозможным.

Всего в Российской Федерации выявлено 202 257 площадок, на которых не фиксируется никакой деятельности и не погашено ни одного эВСД. Их перечень доступен в тексте оригинальной новости Россельхознадзора по ссылке https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/41210.html .

Просим ознакомиться с эти списком, и в случае наличия в данной выборке площадок вашего хозяйствующего субъекта, принять меры по гашению эВСД.

По вопросам, касающимся работы с ФГИС «Меркурий» представители бизнеса, а также аттестованные ветеринарные специалисты могут обращаться в Управление Россельхознадзора. Консультации осуществляются по телефонам:

г. Абакан, (3902)24-13-31;

г. Кызыл, (39422)6-65-30;

г. Кемерово, (3842)34-99-07.

* п.п. 52, 53 Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме, утвержденного приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589