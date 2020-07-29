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Вниманию участников зернового рынка

Запрещено осуществлять выпуск зерна и продуктов его переработки в обращение на единой территории Евразийского экономического (таможенного) союза и за ее пределы без документов подтверждающих их безопасность и качество.

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу обращает внимание участников зернового рынка, что в целях предотвращения выпуска в обращение на единую территорию Евразийского экономического (Таможенного) союза зерна и продуктов его переработки , не соответствующих требованиям нормативных документов по показателям безопасности и качества, необходимо знать следующее:
- требование ст.3 технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (далее — технический регламент) устанавливает, что зерно, поставляемое (реализуемое) на пищевые и кормовые цели, выпускается в обращение на единую таможенную территорию Таможенного союза при условии, что оно прошло необходимые процедуры оценки (подтверждения) соответствия, установленные техническим регламентом, а также другими техническими регламентами Таможенного союза, действие которых распространяется на зерно;
- Федеральным законом от 27 12.2002 № 184-ФЗ « О техническом регулировании»(пункты 3 и 7 ст. 24) установлено, что заявитель обязан предоставить декларацию о соответствии и доказательственные материалы( протоколы испытаний и другие материалы) по требованию федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламента.
Соблюдение выше указанных условий позволит избежать негативные последствия.

Общество
kuzbassnews.ru
29/07/2020
Общество

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