Вниманию участников зернового рынка

Запрещено осуществлять выпуск зерна и продуктов его переработки в обращение на единой территории Евразийского экономического (Таможенного) союза и за ее пределы без документов подтверждающих их безопасность и качество.

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области обращает внимание участников зернового рынка, что в целях предотвращения выпуска в обращение на единую территорию Евразийского экономического (Таможенного) союза зерна и продуктов его переработки, не соответствующих требованиям нормативных документов по показателям безопасности и качества, необходимо знать следующее:

- требованиями ст. 3 технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (далее — технический регламент) устанавливает что зерно, поставляемое (реализуемое) на пищевые и кормовые цели, выпускается в обращение на единую таможенную территорию Таможенного союза при условии, что оно прошло необходимые процедуры оценки (подтверждения) соответствия, установленные техническим регламентом, а также другими техническими регламентами Таможенного союза, действие которых распространяется на зерно;

- Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (пункты 3 и 7 ст. 24) установлено, что заявитель обязан предоставить декларацию о соответствии и доказательственные материалы (протоколы испытании и другие материалы) по требованию федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического регламентов.

Соблюдение выше указанных условий позволит избежать негативные последствия для всех участников.

По вопросам связанным с разъяснениями можно обратиться в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области по адресу:

г. Кемерово, ул. Муромцева, 2Б по телефону: 8(3842) 34-99-15.