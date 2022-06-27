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Вниманию ветеринарных специалистов и владельцев животных: Россельхознадзором выявлены некачественные ветеринарные препараты

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу информирует Вас о том, что при проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения выявлено несоответствие установленным требованиям качества образцов следующих лекарственных препаратов:

- «Анальгин 30%» (серия 210910209, срок годности 09.2024) производства «Biovet AD» (Болгария) по показателям «Степень окраски жидкости», «Плотность» и «Количественное содержание (Содержание метамизола натрия)»;

- «Мультивит» (серия Р-004, срок годности 05.2023) производства «Industrial Veterinaria, S.A» (Испания) по показателю «Количественное определение (Количественный анализ витамина D3»;

- «Бензилпенициллина натриевая соль для инъекций» (серия 01 0620, срок годности 06.2023) производства ООО «БиоФармГарант» (Владимирская область) по показателю «Количественное определение (Антимикробная активность (в пересчете на сухое вещество)»;

- «Ковитсан®» (серия 08020322, срок годности 03.2025) производства ООО «АПИ-САН» (г. Москва) по показателям «Внешний вид, цвет», «подлинность (Подлинность кобальта хлорида)» и Массовая доля (Массовая доля кобальта хлорида)»;

- «Ноземат®» (серия 09030322, срок годности 03.2025) производства ООО «АПИ-САН» (г. Москва) по показателю «Массовая доля (Массовая доля метронидазола)»;

- «Оксивит®» (серия 18010122, срок годности 01.2025) производства ООО «АПИ-САН» (г. Москва) по показателям «Размер (Размеры полоски)» и «Массовая доля (Массовая доля окситетрациклина гидрохлорида в полоске)»;

- «Чеми спрей» (серия Р-1044, срок годности 09.2023) производства «Industrial Veterinaria, S.A. «INVESA» (Испания) по показателям «Плотность», «рН» и  «Количественное определение (Количественное определение хлортетрациклина гидрохлорида».

На основании пункта 7 статьи 9 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об

обращении лекарственных средств», уведомляем о приостановлении реализации указанных серий лекарственных  препаратов  для ветеринарного применения.

Общество
kuzbassnews.ru
27/06/2022
Общество
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