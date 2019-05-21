Вниманию жителей Новокузнецкого района

В связи с проведением ремонтной кампании энергетики предупреждают о временных отключениях электричества в населенных пунктах Новокузнецкого района. Отключения производятся только в дневное время. По всем вопросам электроснабжения для потребителей «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» работает «горячая линия» 8-800-1000-380 (звонок бесплатный). Также можно уточнить информацию на сайте компании www.mrsk-sib.ru в разделе «Отключения электроэнергии».

К сожалению, почти все работы на электросетях технологически невозможно проводить без отключения напряжения. Поэтому энергетики просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам. Все работы производятся для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей.

20 мая с 10 до 16-00 с. Куртуково (ул. Ручейная);

22 мая с 10 до 16-00 п. Юрьевка (ул. Сельская);

23 мая с 9 до 17-00 п. Нижние Кинерки (ул. Болотная);

24 мая с 9 до 16-00 с. Букино (ул. Дачная, ул. Центральная, ул. Солнечная);

20 - 24 мая с 10 до 17-00 п. Большая Сулага, п. Лыс, п. Шартонка;

20 - 24 с 10 до 16-00 с. Тальжино (ул. Центральная, ул. Алтайская);

20 - 24 мая с 9 до 17-00 п. Чичербаево (ул. Центральная, ул. Береговая, ул. Подгорная)

с. Березово (ул. Зеленая, ул. Нагорная, ул. Солнечная, ул. Центральная, ул. Школьная), с. Красулино (ул. Центральная, ул. Набережная, ул. Озерная, ул. Колхозная, ул. Ускатская, пер. Озерный, ул. Молодежная, ул. Топольковая, ул. Колхозная, ул. Школьная, ул. Полевая, ул. Луговая, ул. Солнечная, ул. Сметанникова), п. Недорезово (ул. Новоселов, ул. Новая, ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Шоссейная, ул. Нагорная, ул. Луговая), с. Анисимово (ул. Центральная, ул. Нагорная, ул. Каргайская), п. Веселый (ул. Вокзальная), д. Таловая (ул. Центральная, ул. Пихтовая, ул. Таежная).