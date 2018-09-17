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Внуки – в школу, бабушки – за компьютер

Наши бабушки и дедушки – незаменимая опора в воспитании детей. Однако, проводив внуков в школу, они тоже могут заняться самообразованием, например, подтянуть навыки работы в Интернете. Для того чтобы представители старшего поколения могли это сделать в удобном для них режиме, разработана и усовершенствована программа «Азбука Интернета».

Программа инициирована и разработана Пенсионным фондом Российской Федерации и ОАО «Ростелеком», получила одобрение Министерства труда и социальной защиты РФ. Она нацелена на формирование у старшего поколения навыков использования современных цифровых технологий, применения их в повседневной жизни, на использование персональных компьютеров при поиске информации, общении в сети Интернет, отправке электронных сообщений, на получение госуслуг в электронном виде. «Азбука Интернета» способствует, прежде всего, социализации людей старшего поколения, продлению их активного долголетия, что в современном мире приобретает важнейшее значение.

Обучающий курс состоит из 12 глав и включает в себя обучение элементарным навыкам работы на компьютере: в операционной системе Windows, программе Word, сети Интернет. Впервые в одном курсе собраны подробные рекомендации по использованию портала государственных услуг, сервисов по предоставлению услуг и информации в электронном виде федеральными органами государственной власти и т.д.

Слушатели курсов всегда смогут задать вопросы по пройденному материалу и получить разъяснения методистов. Здесь также можно проверить свои знания, перейдя по ссылке «Контрольные вопросы».

Отзывы и предложения по проекту «Азбука Интернета» можно оставить в разделе «Контакты».

На сайте размещена электронная версия учебника «Азбука Интернета», который можно скачать и распечатать для обучения в специально организованных классах или дома.

Кроме того, до 8 октября на сайте «Азбука Интернета» можно принять участие в IV Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету–2018», рассказав в небольшом эссе о том, как интернет меняет жизнь и каких вершин позволяет достичь. Итоги конкурса планируется подвести до конца октября 2018 года. Победители и призеры получат ценные подарки. Подать заявку об участии можно на сайте http://azbukainterneta.ru/konkurs

Общество
kuzbassnews.ru
17/09/2018
Общество
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