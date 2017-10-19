Во «Дворце культуры «Родина» прошло торжественное открытие выставки работ городского конкурса «Осеннее чудо-2017»
Во «Дворце культуры «Родина» прошло торжественное открытие выставки работ городского конкурса «Осеннее чудо-2017». Каждый год, как только осень вступает в свои права, все умельцы Полысаевского городского округа начинают творить и создавать настоящее чудо. На выставке представлено множество поделок из природного материала, которые ребята создали своими руками.
Приём работ продолжается до 23 октября, 1 ноября жюри конкурса подведут итоги, а 4 ноября на торжественном мероприятии, посвящённом Дню народного единства «В едином хороводе дружбы», состоится церемония награждения участников.
Все желающие могут посетить выставку по адресу: г. Полысаево, ул. Покрышкина д. 7А., МБУК «Дворец культуры «Родина».
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