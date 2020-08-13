Во дворе музея истории города Мариинска появился книжный домик

Это стало возможным благодаря сотрудникам колонии №1 ГУФСИН России по Кемеровской области. Каждый желающий может прийти сюда и взять почитать книгу или оставить здесь уже прочитанную литературу.
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