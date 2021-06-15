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Во врем пожара на Березовской ЦОФ погибла женщина

15 июня в 9 часов утра поступило сообщение об обнаружении во время тушения пожара в цехе обогатительной фабрики в Березовском тела 58-летней крановщицы.


Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть  человека).

По версии следствия, утром на фабрике в цехе обогащения, в котором находились 72 работника,  произошло возгорание химикатов. Прибывшие горноспасатели  и сотрудники МЧС эвакуировали из помещения 71 рабочего. Во время ликвидации возгорания было обнаружено тело 58-летней крановщицы.  Судебно-медицинская экспертиза установит причину смерти потерпевшей.

Происшествия
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kuzbassnews.ru
15/06/2021
Происшествия
Топ
Березовский

Новости Кузбасса

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