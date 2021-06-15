Во врем пожара на Березовской ЦОФ погибла женщина

15 июня в 9 часов утра поступило сообщение об обнаружении во время тушения пожара в цехе обогатительной фабрики в Березовском тела 58-летней крановщицы.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).
По версии следствия, утром на фабрике в цехе обогащения, в котором находились 72 работника, произошло возгорание химикатов. Прибывшие горноспасатели и сотрудники МЧС эвакуировали из помещения 71 рабочего. Во время ликвидации возгорания было обнаружено тело 58-летней крановщицы. Судебно-медицинская экспертиза установит причину смерти потерпевшей.
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