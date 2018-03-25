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Во время пожара в кемеровском ТРЦ погибли несколько человек

25 марта в Кемерово во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" погибли трое детей и женщина. Еще 26 человек пострадали.

Сигнал о возгорании торгово-развлекательном центре, расположенном на проспекте Ленина областного центра поступил в 16:20.

По информации Следственного Комитета, тела были обнаружены в игровой комнате. Смерть наступила от отравления продуктами горения.

По данным МЧС очаг возгорания находился на верхнем этаже.

К тушению пожара привлекались свыше 230 человек и 50 единиц техники.

Уголовное дело по статьям УК РФ 109 «Причинение смерти по неосторожности», 219 «Нарушение требований пожарной безопасности» и 238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», будут расследовать специалисты Главного следственного управления СК России.

 

 

Фото Правоохранительный портал Кузбасса

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kuzbassnews.ru
25/03/2018
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