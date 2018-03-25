Во время пожара в кемеровском ТРЦ погибли несколько человек

25 марта в Кемерово во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" погибли трое детей и женщина. Еще 26 человек пострадали.
Сигнал о возгорании торгово-развлекательном центре, расположенном на проспекте Ленина областного центра поступил в 16:20.
По информации Следственного Комитета, тела были обнаружены в игровой комнате. Смерть наступила от отравления продуктами горения.
По данным МЧС очаг возгорания находился на верхнем этаже.
К тушению пожара привлекались свыше 230 человек и 50 единиц техники.
Уголовное дело по статьям УК РФ 109 «Причинение смерти по неосторожности», 219 «Нарушение требований пожарной безопасности» и 238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», будут расследовать специалисты Главного следственного управления СК России.
Фото Правоохранительный портал Кузбасса
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