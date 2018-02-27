Водитель автобуса из Красноярска заключен под стражу

В Центральном районном суде Кемерово была избрана мера пресечения в отношении водителя автобуса «Хайгер», попавшего в ДТП с грузовиком в Чебулинском районе.
По версии следствия, 33-летний водитель, управляя автобусом, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, в результате заднюю часть автобуса занесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком «Вольво». От удара оба транспортных средства съехали в кювет.
В результате автоаварии погибли 6 человек в возрасте от 20 до 46 лет: четыре женщины и двое мужчин, среди которых 46-летний водитель фуры. Еще 15 человек получили травмы различной степени тяжести.
Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Он будет находиться в следственном изоляторе Кемерово.
В ходе судебного заседания мужчина полностью признал свою вину.
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