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Водитель автобуса из Красноярска заключен под стражу

В Центральном районном суде Кемерово была избрана мера пресечения в отношении водителя автобуса «Хайгер», попавшего в ДТП с грузовиком в Чебулинском районе. Авария произошла около часа ночи 23 февраля 2018 года на 424-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Здесь столкнулись грузовик «Вольво» из Самарской области и пассажирский автобус «Хайгер», следовавший из Красноярского края на горнолыжный курорт  Шерегеш.

По версии следствия, 33-летний водитель, управляя автобусом, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, в результате заднюю часть автобуса занесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком «Вольво». От удара оба транспортных средства съехали в кювет.

В результате автоаварии погибли 6 человек в возрасте от 20 до 46 лет: четыре женщины и двое мужчин, среди которых 46-летний водитель фуры. Еще 15 человек получили травмы различной степени тяжести.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Он будет находиться в следственном изоляторе Кемерово.

В ходе судебного заседания мужчина полностью признал свою вину.

Общество
Кемерово
Таштагол
kuzbassnews.ru
27/02/2018
Общество
Кемерово
Таштагол
Новости Кузбасса

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