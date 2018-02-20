Водитель грузовика едва не обесточил половину района в Кемеровской области

Сегодня утром несколько населенных пунктов Гурьевского района и часть г. Белово в Кемеровской области могли остаться без электричества из-за халатности водителя грузовика. В нарушение всех правил он проезжал в охранной зоне линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 110 киловольт с поднятым кузовом. Это стало причиной обрыва и повреждения проводов линии. К счастью, водитель остался жив. Энергетики намерены обратиться в полицию.

После получения сигнала об отключении на место предполагаемого нарушения незамедлительно выехала бригада службы высоковольтных линий филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний «Россети») – «Кузбассэнерго – РЭС». В районе промышленной зоны на въезде в г. Белово под линией электропередачи они обнаружили грузовой автомобиль с поднятым кузовом. Нарушение водителем правил работы в охранной зоне привело к обрыву двух фаз и повреждению третьей фазы линии. На подстанциях при этом корректно отработала автоматическая защита от повреждений и обесточения потребителей не произошло. Но оперативному персоналу «Кузбассэнерго – РЭС» необходимо выводить линию в ремонт для замены провода.

- Дело даже не в ущербе, который причинил горе-водитель. За свою халатность он ответит по всей строгости закона. Без света могли остаться тысячи людей, а это уже угроза энергонадежности, не говоря уже о смертельном риске для водителя, - рассказывает директор Центральных электрических сетей «Кузбассэнерго – РЭС» Сергей Голодников.

Стоит отметить, что знание правил поведения вблизи электроустановок и контроль над их соблюдением входят в систему охраны труда на каждом предприятии. Водитель обязан помнить о технике безопасности при работе вблизи ЛЭП, это входит в курс обучения.

В связи с этим энергетики еще раз напоминает всем руководителям организаций, имеющим в автопарке специальную технику, и самим водителям о необходимости соблюдения правил работы в охранных зонах ЛЭП. Контроль за деятельностью подобных организаций и частных предпринимателей должен осуществляться и муниципалитетами.

В ПАО «МРСК Сибири» действует бесплатная «горячая линия» по всем вопросам электроснабжения - 8-800-1000-380. По данному телефону можно проконсультироваться и по поводу получения разрешения на работу в охранной зоне ЛЭП.