Водитель, по вине которого погибли три человека, предстанет перед судом

В Кемеровском районе будут судить водителя, совершившего ДТП, в котором погибли три человека.

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 33-летнего жителя Крапивинского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

В октябре 2018 года на 20 километре автодороги «Кемерово - Промышленная» в Кемеровском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 3 автомобилей: ВАЗ-21099, «ГАЗель» и «Рено Сандеро». Полицейские выяснили, что аварию спровоцировал водитель ВАЗа. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

В ходе следствия проведены судебные медицинская и автотехническая экспертизы. В результате установлено, что обвиняемый, нарушив несколько пунктов Правил дорожного движения, не справился с управлением и выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с «ГАЗелью». В итоге травмы, несовместимые с жизнью, получили водитель и два пассажира «Рено».

В настоящее время уголовное дело направлено на рассмотрение в Кемеровский районный суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания 7 лет лишения свободы.