Водитель завязшей в снегу машины получил помощь от полиции

В Новокузнецком районе, недалеко от деревни Ключи на автодороге «Бийск – Мартыново – Кузедеево – Новокузнецк», на обочине трассы в снегу увяз автомобиль «Рено Логан». Поняв, что самостоятельно выбраться из снежного плена не получается, водитель включил аварийную сигнализацию.

Сигнал о помощи заметил экипаж ГИБДД, патрулирующий трассу.

Сотрудники ГИБДД предложили пассажирке отогреться в патрульном автомобиле, а сами тем временем остановили внедорожник, водитель которого помог при помощи буксировочного троса вытянуть «Рено» на дорогу. Все это время полицейские обеспечивали безопасность движения на данном участке.