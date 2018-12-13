Водители регулярных городских пассажирских маршрутов выйдут на пенсию досрочно

Возраст выхода на пенсию водителей общественного транспорта, выработавших специальный стаж на регулярных городских пассажирских маршрутах, повышаться не будет.

Речь идет о водителях автобусов, троллейбусов, трамваев, работающих на регулярных городских пассажирских маршрутах и имеющих право на досрочное назначение страховой пенсии (п. 10 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях»).

Необходимые условия для установления права на досрочное назначение страховой пенсии:

- мужчины, имеющие стаж на указанных работах не менее 20 лет и страховой стаж не менее 25 лет, имеют право на получение страховой пенсии по старости по достижении возраста 55 лет;

- женщины, имеющие стаж на указанных работах не менее 15 лет и страховой стаж не менее 20 лет, имеют право на получение страховой пенсии по старости по достижении возраста 50 лет.

Под регулярным городским пассажирским маршрутом понимается заранее определенный и утвержденный путь следования транспорта в черте города, движение по которому осуществляется с определенной периодичностью (регулярно) и с обязательными остановками в специально установленных местах.

Важно помнить, что работа в качестве водителя автобуса городского транспорта, занятого перевозкой пассажиров по заказам, не дает право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, так как перевозки пассажиров по заказам не являются регулярными пассажирскими маршрутами. Кроме того, в этом случае не предусматривается посадка (высадка) пассажиров в пути следования на каждой остановке городского транспорта.