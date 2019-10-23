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Водителям городских пассажирских маршрутов можно досрочно выйти на пенсию

В воскресенье, 27 октября, в России отмечают День автомобилиста. Отделение ПФР по Кемеровской области поздравляет всех, кто профессионально связан с этой отраслью. Ответственный, напряженный, связанный с повышенной опасностью труд водителей общественного транспорта, работающих на регулярных городских пассажирских маршрутах, отмечен государством. Выработав требуемый стаж, они имеют право выйти на пенсию досрочно.

Речь идет о водителях автобусов, троллейбусов, трамваев, работающих на регулярных городских пассажирских маршрутах. Пенсионные льготы данной категории представляются по условиям, предусмотренным в п. 10 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Так, мужчины, отработав не менее 20 лет, а женщины - 15 лет на регулярных городских пассажирских маршрутах, имеющие соответственно страховой стаж 25 и 20 лет, могут уйти на пенсию ранее общеустановленного возраста: мужчины в 55 лет, женщины в 50 лет.

Под регулярным городским пассажирским маршрутом понимается заранее определенный и утвержденный путь следования транспорта в черте города, движение по которому осуществляется с определенной периодичностью (регулярно) и с обязательными остановками в специально установленных местах.

Важно помнить, не имеют права на пенсионные льготы водители, работающие на пригородных, междугородних, специализированных маршрутах, а также водители, выполняющие заказные перевозки пассажиров по маршрутам, не относящимся к регулярным городским, водители ведомственного транспорта, осуществляющие перевозку работников предприятия.

Общество
kuzbassnews.ru
23/10/2019
Общество
Новости Кузбасса

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