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Водителям городских пассажирских маршрутов можно досрочно выйти на пенсию

25 октября в России отмечают День автомобилиста. Отделение ПФР по Кемеровской области - Кузбассу поздравляет всех, кто профессионально связан с этой отраслью, и напоминает, что водители общественного транспорта, работающие на регулярных городских пассажирских маршрутах, при наличии требуемого стажа, имеют право выйти на пенсию досрочно. В Кемеровской области такая пенсия назначена 1318 водителям.

Речь идет о водителях автобусов, троллейбусов, трамваев, работающих на регулярных городских пассажирских маршрутах и имеющих право на досрочное назначение страховой пенсии (п. 10 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях»).

Для досрочного выхода на пенсию в 55 лет мужчинам и в 50 лет женщинам они должны иметь страховой стаж 25 и 20 лет соответственно. Из этого стажа у мужчин должно быть отработано на регулярных городских пассажирских маршрутах не менее 20 лет, а у женщин - 15 лет.

Под регулярным городским пассажирским маршрутом понимается заранее определенный и утвержденный путь следования транспорта в черте города, движение по которому осуществляется с определенной периодичностью (регулярно) и с обязательными остановками в специально установленных местах.

Важно помнить, не имеют права на досрочное назначение пенсии водители, работающие на пригородных, междугородних, специализированных маршрутах, а также водители, выполняющие заказные перевозки пассажиров по маршрутам, не относящимся к регулярным городским, водители ведомственного транспорта, осуществляющие перевозку работников предприятия.

Общество
kuzbassnews.ru
23/10/2020
Общество
Новости Кузбасса

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