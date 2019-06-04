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Водителю КамАЗа, по вине которого погибли два человека, вынесен приговор

В октябре 2018 года на автодороге «Евтино — Пермяки — Каралда» в Беловском районе КамАЗ столкнулся с легковым автомобилем, в котором погибли два человека.

59-летний водитель КамАЗа двигался со скоростью свыше 70 км/ч и, не убедившись в безопасности маневра, при совершении обгона не перестроился на свою сторону движения. В результате таких маневров он столкнулся на встречной полосе с автомобилем Nissan Cefiro. В нем ехали муж и жена, они погибли на месте происшествия. У погибших осталась 10-летняя дочь.

Водителю КамАЗа предъявлено в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

29 мая Беловский районный суд признал мужчину виновным  и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии-поселении, а также 2 года лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством. Приговор суда не вступил в законную силу.

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
04/06/2019
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