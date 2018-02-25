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Военно-патриотическая игра в Нововосточном

В поселке Нововосточный Тяжинского района для воспитанников детского дома «Ласточкино гнездышко» организовали военно-патриотическую игру «Зарница».
Участие в соревнованиях приняли как дети, так и взрослые, разбившись на две команды «Дружба» и «Звезда». Каждая команда представила свое название, девиз и флаг, а командиры получили маршрутные листы с этапами прохождения заданий.
С приветственным словом к участникам военно-патриотической игры обратилась директор учреждения Елена Александровна Жунда. Каждую команду ожидало большое количество всевозможных препятствий, которые им пришлось преодолевать самостоятельно: небольшое нарушение в определении ориентира влекло за собой неверный маршрут и ошибочное определение места следующего шага движения, ошибка в точности и поспешность – к снижению баллов на других этапах игры.
Этап «Полоса препятствий» предполагал контроль физической подготовки участников. Здесь сильные должны помогать более слабым, иначе проиграет вся команда. В ходе прохождения этапа «Оказание первой медицинской помощи», санитары отрабатывали навыки первой медицинской помощи при кровотечениях, переломах и ранениях.
Участники игры разжигали и тушили костер, отвечали на 20 вопросов по безопасности, разбирали и собирали автомат, стреляли из воздушной винтовки, соревновались в биатлоне, в также преодолевали «минное поле», где после обезвреживания зарядов команду ждал «клад». Все участники игры показали достойные результаты, получив мощный заряд энергии и позитива.

 

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
25/02/2018
Образование
Тяжин
Новости Кузбасса

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