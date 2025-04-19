Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Военно-патриотический фестиваль состоялся в селе Суслово Мариинского округа

Здесь были представлены литературные, музыкальные и хореографические номера. В фойе организаторы развернули выставку декоративно-прикладного творчества на военную тему.
Военно-патриотический фестиваль «О Родине! О Доблести! О Славе!» посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.
На сцене Сусловского сельского Дома культуры выступили победители ежегодного фестиваля-конкурса военно-патриотической песни «Красная гвоздика» Сусловской школы, хор педагогов, учащиеся детской музыкальной школы № 80 села Суслово, воспитанники и коллектив Сусловского детсада «Елочка», воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних поселка Первомайский и участники художественной самодеятельности Сусловского СДК.
Специалисты Сусловской модельной библиотеки устроили для посетителей беспроигрышную лотерею. Полученные деньги и часть выручки от продажи билетов на фестиваль направили в фонд сбора средств на благоустройство площадки детского сада «Елочка» по программе инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива».

Фото: Культура Мариинского муниципального округа (ВКонтакте)

Культура
Мариинск
kuzbassnews.ru
19/04/2025
Культура
Мариинск

Популярное за месяц
Школа на 250 мест открылась в Гурьевском округе после модернизации
В Кузбассе специалисты Россельхознадзора выявили реализацию на маркетплейсе незарегистрированных сортов пакетированных семян овощных культур
Cпециалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора выявили нарушения при обороте продукции животного происхождения в магазинах сетей «Светофор» и «Маяк»
В Мариинске в рамках фестиваля-эксперимента прошли мастер-классы, интенсивы, форумы и творческие встречи
В Кузбассе выявлена реализация на маркетплейсе незарегистрированных сортов пакетированных семян овощных культур
В Кузбассе Россельхознадзор объявил предостережение фермерскому хозяйству за нарушения правил применения пестицидов
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus