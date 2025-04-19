Военно-патриотический фестиваль состоялся в селе Суслово Мариинского округа

Здесь были представлены литературные, музыкальные и хореографические номера. В фойе организаторы развернули выставку декоративно-прикладного творчества на военную тему.

Военно-патриотический фестиваль «О Родине! О Доблести! О Славе!» посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

На сцене Сусловского сельского Дома культуры выступили победители ежегодного фестиваля-конкурса военно-патриотической песни «Красная гвоздика» Сусловской школы, хор педагогов, учащиеся детской музыкальной школы № 80 села Суслово, воспитанники и коллектив Сусловского детсада «Елочка», воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних поселка Первомайский и участники художественной самодеятельности Сусловского СДК.

Специалисты Сусловской модельной библиотеки устроили для посетителей беспроигрышную лотерею. Полученные деньги и часть выручки от продажи билетов на фестиваль направили в фонд сбора средств на благоустройство площадки детского сада «Елочка» по программе инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива».

Фото: Культура Мариинского муниципального округа (ВКонтакте)