Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Военнослужащие Росгвардии Кузбасса стали донорами крови

 Уже традиционно в донорской акции поучаствовал и почетный донор майор Игорь Баркин. Для офицера донация стала юбилейной – 65-й. Кроме этого, участники акции пополнили Федеральный регистр доноров костного мозга. Кровь военнослужащих будет отправлена для анализа в научно-исследовательские институты.

 Росгвардейцы регулярно участвуют в донорских акциях, а также добровольно сдают кровь для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Ранее сотрудники и военнослужащие Росгвардии откликнулись на призыв о помощи в сдаче крови для нуждающейся молодой девушки, которая попала в дорожно-транспортное происшествие. В прошлом году в регионе в различных донорских акциях приняли участие около 500 сотрудников и военнослужащих Росгвардии, которые сдали свыше 200 литров крови.

 «Тем, кто только хочет начать помогать нуждающимся, хочется пожелать не останавливаться и быть смелыми в своем решении. Это благородное дело, которое приносит пользу», – отметил офицер Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу майор Игорь Баркин.

 Росгвардейцы призывают граждан последовать их примеру и стать донорами крови для нуждающихся пациентов. Для этого необходимо обратиться в ближайший донорский центр. Всю информацию граждане могут узнать на официальном сайте Службы крови.

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
kuzbassnews.ru
01/08/2022
Общество

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus