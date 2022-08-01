Военнослужащие Росгвардии Кузбасса стали донорами крови

Уже традиционно в донорской акции поучаствовал и почетный донор майор Игорь Баркин. Для офицера донация стала юбилейной – 65-й. Кроме этого, участники акции пополнили Федеральный регистр доноров костного мозга. Кровь военнослужащих будет отправлена для анализа в научно-исследовательские институты.

Росгвардейцы регулярно участвуют в донорских акциях, а также добровольно сдают кровь для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Ранее сотрудники и военнослужащие Росгвардии откликнулись на призыв о помощи в сдаче крови для нуждающейся молодой девушки, которая попала в дорожно-транспортное происшествие. В прошлом году в регионе в различных донорских акциях приняли участие около 500 сотрудников и военнослужащих Росгвардии, которые сдали свыше 200 литров крови.

«Тем, кто только хочет начать помогать нуждающимся, хочется пожелать не останавливаться и быть смелыми в своем решении. Это благородное дело, которое приносит пользу», – отметил офицер Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу майор Игорь Баркин.

Росгвардейцы призывают граждан последовать их примеру и стать донорами крови для нуждающихся пациентов. Для этого необходимо обратиться в ближайший донорский центр. Всю информацию граждане могут узнать на официальном сайте Службы крови.

Фото: Росгвардия