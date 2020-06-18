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Военнослужащие Росгвардии Кузбасса стали на день воспитателями в детском саду

Представители отряда специального назначения «Кузбасс» встретились с воспитанниками кемеровского детского сада и подготовили для них военно-спортивное развлечение «Школа молодого бойца». Мероприятие прошло под девизом «Россия, вперед!».  

Дети преодолевали импровизированную полосу препятствия, стреляли из лука, запускали снаряды, скакали на скакунах с донесением, составляли российский флаг из деталей. 

Юные горожане были в восторге от игр со спецназом и договорились на скорую встречу. 

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kuzbassnews.ru
18/06/2020
Образование
Общество
Новости Кузбасса

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