Военнослужащие Росгвардии Кузбасса стали на день воспитателями в детском саду

Представители отряда специального назначения «Кузбасс» встретились с воспитанниками кемеровского детского сада и подготовили для них военно-спортивное развлечение «Школа молодого бойца». Мероприятие прошло под девизом «Россия, вперед!».
Дети преодолевали импровизированную полосу препятствия, стреляли из лука, запускали снаряды, скакали на скакунах с донесением, составляли российский флаг из деталей.
Юные горожане были в восторге от игр со спецназом и договорились на скорую встречу.
18/06/2020
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