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Военнослужащие Росгвардии стали призерами областной спартакиады среди силовых структур в Кузбассе

В Кемеровском областном отделении «Динамо» подвели итоги XXIII Спартакиады среди силовых структур и коллективов физической культуры Кузбасса.

 В течение 2022 года более 900 лучших спортсменов из всех силовых структур Кемеровской области состязались в девяти служебно-прикладных видах спорта. Среди заявленных дисциплин: служебное двоеборье, лыжные гонки, плавание, стрельба из боевого ручного стрелкового оружия, волейбол, легкоатлетический кросс, мини-футбол, спортивное ориентирование. Все команды были разделены на две группы.

 В результате военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс» в своей группе заняли второе почетное место, уступив команде Кузбасского институт ФСИН России. Тройку призеров замкнули сотрудники кемеровской таможни.

 По случаю закрытия XXIII Спартакиады в Кемеровское областное отделение «Динамо» были приглашены руководители силовых ведомств, в том числе командование кузбасского отряда спецназа Росгвардии. Победителям и призерам были вручены дипломы и кубки.

 

Фото: Росгвардия

 

Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
15/11/2022
Спорт
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