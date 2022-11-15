Военнослужащие Росгвардии стали призерами областной спартакиады среди силовых структур в Кузбассе

В Кемеровском областном отделении «Динамо» подвели итоги XXIII Спартакиады среди силовых структур и коллективов физической культуры Кузбасса.

В течение 2022 года более 900 лучших спортсменов из всех силовых структур Кемеровской области состязались в девяти служебно-прикладных видах спорта. Среди заявленных дисциплин: служебное двоеборье, лыжные гонки, плавание, стрельба из боевого ручного стрелкового оружия, волейбол, легкоатлетический кросс, мини-футбол, спортивное ориентирование. Все команды были разделены на две группы.

В результате военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс» в своей группе заняли второе почетное место, уступив команде Кузбасского институт ФСИН России. Тройку призеров замкнули сотрудники кемеровской таможни.

По случаю закрытия XXIII Спартакиады в Кемеровское областное отделение «Динамо» были приглашены руководители силовых ведомств, в том числе командование кузбасского отряда спецназа Росгвардии. Победителям и призерам были вручены дипломы и кубки.

Фото: Росгвардия