Военнослужащие внештатного пожарного расчета Росгвардии провели учения в Кузбассе

В Управлении Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу в преддверии весенне-летнего пожароопасного периода прошла тактическая тренировка по ликвидации возгорания на объекте силового ведомства.

По легенде учений, пожар произошел в одном из подвальных помещений территориального управления. Получив сигнал от дежурной службы, группа внештатного пожарного расчета приступила к мерам по ликвидации возгорания. В ходе разведки места пожара был обнаружен «пострадавший», который был эвакуирован на безопасное место. В результате использования стационарных средств пожаротушения очаг возгорания был оперативно ликвидирован.

«Все задачи учений были выполнены в полном объеме. По окончанию мероприятия был произведен разбор практических действий, личному составу внештатного пожарного расчета были указаны моменты, на которые следует обратить внимание», - рассказал начальник инспекции пожарной безопасности Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу капитан Александр Кривопалов.

4 апреля специалисты ведомственной пожарной охраны Росгвардии отмечают профессиональный праздник. В настоящий момент в региональных подразделениях Росгвардии по Кузбассу создано 25 внештатных пожарных расчетов, которые обеспечивают защиту 95 объектов областного ведомства. Военнослужащие и сотрудники этих специализированных подразделений отвечают за организацию и проведение профилактических мероприятий, направленных на исключение пожаров на подведомственных объектах защиты, обучение личного состава и выработку мер пожарной безопасности, проведение пожарно-тактических учений.

По случаю шестой годовщины образования ведомственной пожарной охраны начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор Юрий Кель поздравил всех причастных с профессиональным праздником, отметив, что на военнослужащих и сотрудников внештатных пожарных расчетов возложена большая ответственность по сохранению жизни и здоровья личного состава, а также имущества Росгвардии.

Фото: Росгвардия