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Вокальная группа «Сельские зори» из Тяжинского округа принимает участие во всероссийском онлайн-конкурсе

Проголосовать за конкурсантов из Октябрьского СДК – филиала Центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности Тяжинского округа можно по ссылке: https://youtu.be/p6O-QboxoKw.
Заключительный этап IV Всероссийского онлайн-конкурса «О любви, о дорогах войны. И о тех, кто навек влюблены…» среди хоровых творческих коллективов людей старшего поколения (работа жюри и подведение итогов) пройдет в городе Ростов-на-Дону и будет демонстрироваться на YouTube-канале организатора конкурса – Общероссийской общественной организации «Российский Комитет защиты мира».

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
22/10/2020
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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