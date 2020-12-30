Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Вокальная группа «Сельские зори» из Тяжинского округа в числе лауреатов всероссийского конкурса

IV всероссийский онлайн-конкурс среди хоровых творческих коллективов «О любви, о дорогах войны. И о тех, кто навек влюблены…», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, проводился в целях популяризации хорового пения, приобщения людей старшего поколения к активной творческой самореализации.
Коллектив Октябрьского сельского Дома культуры Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности стал Лауреатом III степени.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
30/12/2020
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Кузбасские родители устроили огромный скандал из-за детского подарка на Новый год
В Кузбасских пабликах в соцсетях разгорелся настоящий скандал из-за детского подарка на Новый год....
В Кемеровскую область поступили 10 автобусов за 93 млн рублей
В Кузбасс по госпрограмме оптимизации развития транспорта и связи поступили восемь городских и два...
В Кузбассе двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в частном доме
Пожар произошел утром во вторник в частном доме в Анжеро-Судженске в Кузбассе, после тушения на...
В Кузбассе поезд насмерть сбил 27-летнего мужчину
Минувшей ночью поезд смертельно травмировал 27-летнего пешехода.
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus