Вокальная группа «Сельские зори» из Тяжинского округа в числе лауреатов всероссийского конкурса

Кузбасские родители устроили огромный скандал из-за детского подарка на Новый год В Кузбасских пабликах в соцсетях разгорелся настоящий скандал из-за детского подарка на Новый год....

В Кемеровскую область поступили 10 автобусов за 93 млн рублей В Кузбасс по госпрограмме оптимизации развития транспорта и связи поступили восемь городских и два...

В Кузбассе двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в частном доме Пожар произошел утром во вторник в частном доме в Анжеро-Судженске в Кузбассе, после тушения на...