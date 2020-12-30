Вокальная группа «Сельские зори» из Тяжинского округа в числе лауреатов всероссийского конкурса
IV всероссийский онлайн-конкурс среди хоровых творческих коллективов «О любви, о дорогах войны. И о тех, кто навек влюблены…», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, проводился в целях популяризации хорового пения, приобщения людей старшего поколения к активной творческой самореализации.
Коллектив Октябрьского сельского Дома культуры Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности стал Лауреатом III степени.
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