Волейбол в Ступишино

В Ступишинской средней школе имени Героя РФ С. Н. Морозова Тяжинского района прошел XXXIV районный турнир по волейболу памяти Героя Советского Союза Александра Петровича Назарова.

А. П. Назаров родился 12 декабря 1919 года в селе Ступишино Томской губернии (ныне Тяжинского района Кемеровской области). В 1927 году вместе с родителями переехал в город Ачинск. В средней школе № 2 хорошо учился, был комсоргом и редактором школьной газеты «Ударник», членом Ачинского горкома комсомола.

В октябре 1936 года был направлен в вечернюю школу пропагандистов истории ВКП (б) в городе Ачинске. В марте 1937 года поступил в Московский институт философии, истории и литературы. Приезжая домой на каникулах, работал лектором по истории ВКП (б) Ачинского горкома партии и политотдела 91-й стрелковой дивизии. C четвертого курса уже помогал своей семье, работая по совместительству экскурсоводом в Центральном музее Ленина и научным сотрудником Института истории партии при Московском горкоме ВКП(б).

18 июня 1941 года Александр Назаров получил диплом об окончании Московского института истории, философии и литературы. Началась война, и Александра Назарова направляют в военное училище. В марте 1942 года он уходит на фронт, где стал инструктором пропаганды 283-го артиллерийского гаубичного полка Резерва Главного командования на Западном фронте. Отличился в ходе Белорусской стратегической наступательной операции.

Из наградного листа: «25 июня 1944 года части полка в ходе преследования противника вышли на реку Западная Двина в районе поселка Шумилино Витебской области Белоруссии. При попытке форсирования реки по атакующим бойцам был открыт сильный огонь, подразделения залегли. Понимая, что промедление позволит врагу усилить оборону, майор Назаров призвал солдат Красной Армии подняться в атаку и сам впереди них бросился через реку. Его примеру последовали все батальоны полка».

В этом бою майор Назаров пал геройской смертью. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года агитатору отделения пропаганды и агитации политотдела 43-й армии майору Александру Петровичу Назарову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

На этот раз в турнире приняло участие 5 мужских команд: сборная команда села Новопокровка и поселка Листвянка, сборная команда Отдела МВД по Тяжинскому району, сборная команда поселка Нововосточный, сборная команда спорткомплекса «Юность» посёлка Тяжинский, сборная команда села Ступишино.

Победителями турнира стали волейболисты спорткомплекса «Юность», втрое место заняла сборная команда села Новопокровка и поселка Листвянка, и на третьем месте – сборная команда поселка Нововосточный.

Все команды-победители были награждены грамотами отдела молодежной политики и спорта администрации Тяжинского муниципального района и памятными медалями, сборная команда спорткомплекса «Юность» завоевала переходящий кубок турнира.